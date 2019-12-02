Красноярские синоптики рассказали о погоде в декабре

Главный синоптик красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин рассказал о погоде в декабре 2019 года.

«Теплый декабрь. Но есть один неприятный момент - в самые последние дни месяца наблюдается температурная аномалия. Новогодние праздники, по крайне мере первая их часть, будут холодными», - заявил синоптик.

В целом для Красноярского края зима будет комфортной. На севере региона выпадет большое количество осадков. В Центральных районах снега, напротив, будет мало.

В первой декаде декабря ночью температура воздуха опустится до -10...-15 градусов, днем синоптики прогнозируют -5...-10 градусов.

Во второй декаде месяца ожидается понижение температур на пять градусов. Третья декада будет прохладной - -20...-25 градусов ночью и до -20 градусов днем. В декабре ожидается несколько магнитных бурь: 3, 26, 28 и 29 декабря.

О погоде в новогоднюю ночь метеорологи пообещали рассказать позже. Предварительный прогноз опубликовал портал gismeteo.ru. С 31 декабря на 1 января столбики термометров в Красноярске опустятся до -11...-15 градусов.