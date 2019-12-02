2 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские синоптики рассказали о погоде в декабре

Главная Общество
Красноярск
15:55 2 Декабря 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Главный синоптик красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин рассказал о погоде в декабре 2019 года. 

«Теплый декабрь. Но есть один неприятный момент - в самые последние дни месяца наблюдается температурная аномалия. Новогодние праздники, по крайне мере первая их часть, будут холодными», - заявил синоптик. 

В целом для Красноярского края зима будет комфортной. На севере региона выпадет большое количество осадков. В Центральных районах снега, напротив, будет мало. 

В первой декаде декабря ночью температура воздуха опустится до -10...-15 градусов, днем синоптики прогнозируют -5...-10 градусов. 

Во второй декаде месяца ожидается понижение температур на пять градусов. Третья декада будет прохладной - -20...-25 градусов ночью и до -20 градусов днем. В декабре ожидается несколько магнитных бурь: 3, 26, 28 и 29 декабря. 

О погоде в новогоднюю ночь метеорологи пообещали рассказать позже. Предварительный прогноз опубликовал портал gismeteo.ru. С 31 декабря на 1 января столбики термометров в Красноярске опустятся до -11...-15 градусов. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев просят сообщать о незаконной торговле алкоголем через мессенджеры

Красноярцев просят сообщать о незаконной торговле алкоголем через мессенджеры

2 Декабря 2019 г.
Полицейские ввели новую форму работы «горячей линии»
Новости Красноярска: На инвестиционные проекты Красноярского края ищут рабочих

На инвестиционные проекты Красноярского края ищут рабочих

2 Декабря 2019 г.
В банке вакансий более 1,5 тысячи предложений
Новости Красноярска: Суд признал банкротом экс-главу красноярской «Реставрации»

Суд признал банкротом экс-главу красноярской «Реставрации»

2 Декабря 2019 г.
Николай Коваленко находится за границей
Новости Красноярска: Красноярский край попал в топ-15 регионов по уровню зарплат

Красноярский край попал в топ-15 регионов по уровню зарплат

2 Декабря 2019 г.
Рейтинг составлен по итогам 2019 года
Новости Красноярска: Полицейский из Лесосибирска открыл выставку собственных музыкальных инструментов

Полицейский из Лесосибирска открыл выставку собственных музыкальных инструментов

2 Декабря 2019 г.
В его коллекции есть монохорд, тальхарпа, гудок и лютня
Новости Красноярска: В Красноярском крае наблюдается небывалый спрос на авто с пробегом

В Красноярском крае наблюдается небывалый спрос на авто с пробегом

2 Декабря 2019 г.
Регион находится на девятом месте
Новости компаний
02/12
«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на одну вакансию претендуют пять человек

В Красноярске на одну вакансию претендуют пять человек

27 Ноября 2019 г.
Уровень конкуренции в городе является комфортным
Новости Красноярска: На Таймыре нашли старинную полуземлянку северян

На Таймыре нашли старинную полуземлянку северян

28 Ноября 2019 г.
Жилища строили из бревен
Новости Красноярска: ФСБ разоблачила банду торговцев оружием в Красноярском крае

ФСБ разоблачила банду торговцев оружием в Красноярском крае

29 Ноября 2019 г.
Пятеро пойдут под суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19