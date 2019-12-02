«Экология — это уважение друг к другу»

В Красноярске наградили лучших из лучших в экологической олимпиаде для школьников, которая прошла в регионе уже во второй раз. Торжественная церемония состоялась в рамках краевого Енисейского экологического форума. Авторов выдающихся работ в режиссерском конкурсе, участников «зеленых» акций, а также победителей специального квиза поздравил министр экологии и партнёр мероприятия - золотодобывающая компания «Полюс Красноярск», которая помогла организовать детское соревнование в весёлом и интерактивном формате.

Экологическая олимпиада проходила во всех уголках края с 9 сентября по 27 ноября. За три месяца в ней приняли участие больше 12,5 тысяч школьников из 16 муниципальных образований: Красноярска, Норильска, Железногорска, Ачинска и других городов и районов края. Конкурс организовали в трех номинациях:

«Сохраним природные ресурсы» (сбор твердых отходов);

«Эко-режиссер» (лучший ролик об острых экологических проблемах и путях их решения);

«Зеленая страна» (посадка деревьев с целью увеличения зеленых насаждений в населенных пунктах).

«Предмет экологии настолько обширен, что даже если мы будет спрашивать об отношении к различным проблемам этой сферы двух близких людей, они ответят по-разному из-за разной вовлеченности. Через такие мероприятия для школьников мы делаем их носителями верного представления об отношении к окружающей среде, которое они будут транслировать в своих семьях, молодежных коллективах. Ребята уже поучаствовали в нескольких экологических акциях — сборе мусора на переработку, посадке деревьев. Если каждый из них понимает, что хотя бы на песчинку восстанавливает тем самым легкие своего города и края, то это по-настоящему полезное дело», - выступил на церемонии министр экологии и природных ресурсов Красноярского края Павел Корчашкин.

Все конкурсы олимпиады построили так, чтобы сформировать у детей бережное отношение к природе края, вовлекая их в полезные экологичные акции через игру.

Участники номинации «Сохраним природные ресурсы» научились правильно обращаться с бытовыми отходами. Жюри учитывало общий объём собранной макулатуры и пластика за три последних месяца. Победителем этапа стали ребята из Частоостровской школы Емельяновского района. Они собрали три тонны бумаги. А больше всех пластика (412 килограммов) сдали на переработку ученики красноярской гимназии № 131.

Школьники из назаровской школы № 3 высадили 195 саженцев деревьев и 10 кг семян сосны сибирской.

«Эта работа на будущее — оценивать нужно не столько количество посаженных деревьев и собранного вторсырья, сколько мощность посыла для бережного отношения к природе и экологии у молодежи. Количество экологических проектов растет, и я верю, что так мы двигаемся к единому будущему, формируем новую «моду» в отношении к окружающей среде», - добавил министр.

Самой зрелищной стала категория «Экорежиссер». В этом году по данной номинации оценивали 40 работ. География сильно расширилась, участники присылали на оценку жюри видео из Норильска, Минусинска, Кайеркана, Саянского района и других отдаленных городов и районов края.

Всем школьникам дали волю поэкспериментировать в жанрах, анимации, графике. Лидерами в этой номинации среди 4-6 классов стали ребята из № 39 школы Красноярска с видеоработой «Батарейки, сдавайтесь!», а победителями среди 9-11 классов - воспитанники красноярского лицея № 7 с видеофильмом «Сохрани свою планету».

Впервые организаторы поэкспериментировали с форматом и ввели дополнительный необычный интерактивный конкурс - квиз «Экология и мы».

Ребята в уже сформированных командах искали ответы на вопросы, связанные не только с экологией, но и знанием всего, что происходит в мире, будь то, научные открытия или даже музыка. Всего четыре этапа, но время ограничено, прямо как в настоящем шоу, которое мы часто видим по телевизору.

Интеллектуальная битва, приправленная шутками от ведущих, помогла подросткам как следует закрепить полученные при участии в олимпиаде знания и даже немного познакомиться со сложной технологией золотодобычи. В викторине был вопрос про бактерий, которые помогают извлекать из упорных руд атомарное золото.

Первое место в квизе заняла команда «Фламинго», второе место — команда «Пакетик из „Пятерочки“», а третье — команда «О! Город».

«Вопросы хоть и сложные, но мы справились. Наверное потому, что команда смешанная по возрасту, а может, мы просто не пропускаем биологию в школе. Больше всего запомнился факт про пчёл, что они предсказывают экологическую ситуацию на местности. В следующем году обязательно снова примем участие в этой олимпиаде», — поделились впечатлениями ребята из 12 лицея Красноярска — участники команды «Пакетик из „Пятерочки“», так и не раскрыв тайный подтекст своего названия.

Как отметил директор музея геологии Центральной Сибири «GEOS» Юлия Мансурова, вопросы квиза специально выбирали и формулировали так, чтобы даже тот, кто не знал ответов, смог добраться до истины, поразмыслив логически и расширив тем самым кругозор.

Музей наградил детей-победителей квиза специальными призами от золотодобывающей компании «Полюс Красноярск».

«Компания «Полюс» поддерживает много разносторонних мероприятий для жителей края — это культура, спорт, в том числе экологическое просвещение. Вопрос про экологию не только про раздельный сбор мусора, он про уважение друг к другу, к окружающей среде. Да, сейчас этим ребятам по 12-13 лет, но уже совсем скоро им нужно будет определяться с профессией. Вполне возможно, кто-то будет работать по специальности, связанной с охраной природы, а кто-то просто запомнит олимпиаду из-за полученных знаний, будет более сознательным. Мы планируем и далее работать в этом направлении с подрастающим поколением, — отметил директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

В рамках самого Енисейского экологического форума, эксперты в области экологии, депутаты Заксобрания края, представители органов власти, бизнеса, науки и общественности обсудили реализацию нацпроекта «Экология», технологии в управлении отходами, охраны воздуха, использования ресурсосберегающих технологий, а также перспективы развития экологического волонтерства, экологического туризма.

Фото: компания «Полюс Красноярск»

По материалам компании «Полюс Красноярск»