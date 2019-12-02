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На инвестиционные проекты Красноярского края ищут рабочих

Главная Общество
Красноярск
14:18 2 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На крупные инвестиционные проекты Красноярского края, которые реализуются в рамках масштабной межрегиональной программы «Енисейская Сибирь», требуются рабочие. Всего в банке вакансий содержится более 1,5 тысяч предложений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Так, на вахту в Северо-Енисейский район приглашают слесарей и лаборантов. Работодатель - АО «Полюс Красноярск». На Таймыре компания «ТБС-Логистика» ищет машинистов бульдозера. 

«Работодатели нуждаются в водителях автомобилей КамАЗ, БелАЗ, лесовоз, водителях погрузчика, инженерах различной специализации. Если для соискателя не найдется подходящих вакансий, его кандидатуру включат в кадровый резерв», - рассказали в агентстве труда и занятости Красноярского края. 

Напомним, что собеседования для соискателей из других районов и регионов России проводятся удаленно. С полным списком вакансий можно ознакомиться на портале агентства труда и занятости населения, а также в районных центрах. В этом году на крупные производства уже устроились 800 жителей Красноярского края. У кандидатов с опытом есть возможность пройти профессиональное обучение за счет работодателя. Все услуги для соискателей бесплатные.

Фото: jobslooker.com​

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