Суд признал банкротом экс-главу красноярской «Реставрации»

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом экс-главу строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко. Предприниматель сейчас находится в Италии под домашним арестом и ждет экстрадиции на родину.

Напомним, иск о банкротстве направил банк «Таатта». В организации обозначили, что бывший застройщик задолжал 66,5 млн рублей. Эти деньги были выданы заемщику в рамках трех кредитных соглашений.

В материалах дела указано, что средства выдавались под залог недвижимости: коттедж площадью 339 «квадратов» в Березовском районе и помещение площадью 109,1 «квадратов» в доме по ул. Свердловская.

Суд полностью удовлетворил требования истца. В отношении ответчика Николая Коваленко открыта процедура реализации имущества сроком до 28 мая 2020 года. Экс-главе «Реставрации» уже назначили конкурсного управляющего. Высшая инстанция обязала заблокировать все банковские счета должника. Кроме того, Коваленко должен «обеспечить передачу материальных и иных ценностей финансовому управляющему» в счет погашения долга.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый обманул почти 1,5 тысячи дольщиков, которые инвестировали в строительство домов более 2 млрд рублей. Сама строительная компания также была признана банкротом.

Фото: телеканал «Россия-1»