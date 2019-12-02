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Суд признал банкротом экс-главу красноярской «Реставрации»

Главная Общество
Красноярск
13:49 2 Декабря 2019
общество, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом экс-главу строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко. Предприниматель сейчас находится в Италии под домашним арестом и ждет экстрадиции на родину.

Напомним, иск о банкротстве направил банк «Таатта». В организации обозначили, что бывший застройщик задолжал 66,5 млн рублей. Эти деньги были выданы заемщику в рамках трех кредитных соглашений. 

В материалах дела указано, что средства выдавались под залог недвижимости: коттедж площадью 339 «квадратов» в Березовском районе и помещение площадью 109,1 «квадратов» в доме по ул. Свердловская. 

Суд полностью удовлетворил требования истца. В отношении ответчика Николая Коваленко открыта процедура реализации имущества сроком до 28 мая 2020 года. Экс-главе «Реставрации» уже назначили конкурсного управляющего. Высшая инстанция обязала заблокировать все банковские счета должника. Кроме того, Коваленко должен «обеспечить передачу материальных и иных ценностей финансовому управляющему» в счет погашения долга. 

Напомним, по версии следствия, подозреваемый обманул почти 1,5 тысячи дольщиков, которые инвестировали в строительство домов более 2 млрд рублей. Сама строительная компания также была признана банкротом. 

Фото: телеканал «Россия-1»

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