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Красноярский край попал в топ-15 регионов по уровню зарплат

Главная Общество
Красноярск
13:00 2 Декабря 2019
общество, красноярск, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики РИА «Рейтинг» составили список российских регионов по уровню зарплат в 2019 году. Красноярский край оказался на 14-м месте. 

Размер медианной зарплаты в сибирском регионе составляет 35,9 тысячи рублей, уверяют эксперты. В основном же жители края ежемесячно получают от работодателей доход в диапазоне от 21 до 57 тысяч рублей. 

Отметим, что медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников.

Доля тех, кто работает за зарплату выше 100 тысяч рублей - 8,1%. При этом число красноярцев, получающих ежемесячно не более 15 тысяч рублей - 4,4%. 

В шести российских регионах - Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области - каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей. Красноярский край в рейтинге опережает все регионы Сибири - Иркутская область находится на 21-м месте, Томская - на 22-м, а Новосибирская - на 25-м. 

Последние строчки рейтинга занимают Кабардино-Балкарская республика и Дагестан. 

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