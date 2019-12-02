Красноярский край попал в топ-15 регионов по уровню зарплат

Аналитики РИА «Рейтинг» составили список российских регионов по уровню зарплат в 2019 году. Красноярский край оказался на 14-м месте.

Размер медианной зарплаты в сибирском регионе составляет 35,9 тысячи рублей, уверяют эксперты. В основном же жители края ежемесячно получают от работодателей доход в диапазоне от 21 до 57 тысяч рублей.

Отметим, что медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников.

Доля тех, кто работает за зарплату выше 100 тысяч рублей - 8,1%. При этом число красноярцев, получающих ежемесячно не более 15 тысяч рублей - 4,4%.

В шести российских регионах - Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области - каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей. Красноярский край в рейтинге опережает все регионы Сибири - Иркутская область находится на 21-м месте, Томская - на 22-м, а Новосибирская - на 25-м.

Последние строчки рейтинга занимают Кабардино-Балкарская республика и Дагестан.