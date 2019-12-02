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Полицейский из Лесосибирска открыл выставку собственных музыкальных инструментов

Главная Общество
Красноярск
12:00 2 Декабря 2019
общество, красноярск, музей
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Житель Лесосибирска Андрей Греков открыл в краеведческом музее собственную выставку - экспонатами стали музыкальные инструменты, которые мужчина в свободное от работы время изготовил своими руками. 

Полицейский увлекся необычным хобби несколько лет назад. Сначала он хотел создать гитару необычной формы. Изучив литературу, мужчина сделал виолу де гамбу в 2014 году. Затем его интерес к музыке только рос. Работа над каждым инструментом длительная и кропотливая, признается мастер.  

Сегодня у Андрея Грекова большая коллекция древнерусских музыкальных инструментов: монохорд, тальхарпа, гудок, лютня и гусли. Для каждого старший лейтенант полиции пишет авторскую музыку. 

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