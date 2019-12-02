Полицейский из Лесосибирска открыл выставку собственных музыкальных инструментов

Житель Лесосибирска Андрей Греков открыл в краеведческом музее собственную выставку - экспонатами стали музыкальные инструменты, которые мужчина в свободное от работы время изготовил своими руками.

Полицейский увлекся необычным хобби несколько лет назад. Сначала он хотел создать гитару необычной формы. Изучив литературу, мужчина сделал виолу де гамбу в 2014 году. Затем его интерес к музыке только рос. Работа над каждым инструментом длительная и кропотливая, признается мастер.

Сегодня у Андрея Грекова большая коллекция древнерусских музыкальных инструментов: монохорд, тальхарпа, гудок, лютня и гусли. Для каждого старший лейтенант полиции пишет авторскую музыку.