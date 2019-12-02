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В Красноярском крае наблюдается небывалый спрос на авто с пробегом

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Красноярск
11:15 2 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край оказался на девятом месте среди регионов России по продажам подержанных автомобилей. По данным агентства «Автостат», за девять месяцев текущего год жители края продали и купили около 82 тысяч машин с пробегом. 

На первом месте идет Подмосковье, где показатель достиг 242 тысяч машин, вторую строчку занимает Москва - 197 тысяч автомобилей. 

Отметим, что еще осенью 2019 года Красноярский край был на 11 месте среди регионов России - тогда сделки с подержанными машинами совершили более 70 тысяч раз. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, краевой центр вошел в топ-10 городов по обеспеченности жителей автомобилями. На учете в Красноярске стоят 324 тысячи автомобилей - на каждую тысячу жителей приходится 296 машин. 

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