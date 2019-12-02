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В Красноярске на полтора месяца ограничено движение на Театральной площади

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Красноярск
09:45 2 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцев предупредили об ограничении движения в районе Театральной площади в связи с началом новогодних событий. До 20 января закрыт участок ул. Бограда от здания № 21 до ул. Перенсона.

С 15 декабря блоками перекроют проезд вдоль гостиницы «Красноярск». Это ограничение также продлится до 20 декабря.

Кроме того, в пятницу, 6 декабря, будет временно изменена схема остановки и стоянки транспорта в районе Дворца спорта им. Ивана Ярыгина. Причина – проведение торжественного собрания, посвященного 85-летию Красноярского края, пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

«Для обеспечения безопасности с 7:00 до 21:00 будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта на участках по ул. Ярыгинский проезд от ул. Остров Отдыха до съезда на рыбное хозяйство, а также на территории, прилегающей к зданию Дворца спорта им. Ярыгина», - пояснили в мэрии.

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