В Красноярске на полтора месяца ограничено движение на Театральной площади

Красноярцев предупредили об ограничении движения в районе Театральной площади в связи с началом новогодних событий. До 20 января закрыт участок ул. Бограда от здания № 21 до ул. Перенсона.

С 15 декабря блоками перекроют проезд вдоль гостиницы «Красноярск». Это ограничение также продлится до 20 декабря.

Кроме того, в пятницу, 6 декабря, будет временно изменена схема остановки и стоянки транспорта в районе Дворца спорта им. Ивана Ярыгина. Причина – проведение торжественного собрания, посвященного 85-летию Красноярского края, пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.