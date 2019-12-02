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В Красноярске открывается новый корпус краевой клинической больницы

Главная Общество
Красноярск
09:07 2 Декабря 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Врачи краевой клинической больницы во вторник, 3 декабря, примут первых пациентов в новом корпусе. В здании полностью оснащены залы для экстренных операций и хирургический блок. Площадь корпуса – 60 тысяч квадратных метров. На его строительство ушло более двух лет и почти 7,5 млрд рублей.

«На строительство были направлены серьезные федеральные средства - более 5 млрд рублей, остальное - это средства из краевого бюджета. Это один из самых крупных медицинских объектов, который вводится в 2019 году на территории РФ», - заявил в эфире радио «Красноярск-Главный» министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

Приемный покой в новом корпусе работает по принципу раздельных потоков плановых и экстренных пациентов. Питание больные будут получать в индивидуальных ланч-боксах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, корпус краевой клинической больницы должны были сдать в конце 2018 года, к прошедшей Универсиаде в Красноярске, однако сроки сильно сдвинулись. Задержка связана с длительными конкурсными процедурами.

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