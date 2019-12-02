В первую неделю зимы в Красноярске потеплеет до 0°C

Первая неделя декабря в Красноярске будет аномально теплой. В понедельник, 2 декабря, воздух днем прогреется до -6…-8°С. Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют переменную облачность и ветер западного направления до 4-9 м/с.

В ночь на вторник, 3 декабря, в городе похолодает до -16°С, днем будет около -10°С.

В среду, 4 декабря, резко потеплеет до -2°С, пойдет снег. Температура незначительно опустится в четверг, 5 декабря. Ночью термометры покажут -9°С, в светлое время суток будет около -6°С.

Пятница, 6 декабря, станет самым теплым днем недели. Ночью температура не опустится ниже -10°С, а днем воздух прогреется до 0°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

По предварительному прогнозу, такое аномальное тепло сохранится и в выходные.