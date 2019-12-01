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Эвенкии нужны средства для отстрела волков

Главная Общество
Красноярск
12:33 1 Декабря 2019
волки, законодательное собрание, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Эвенкии необходимы дополнительные средства на отстрел волков. Хищники угрожают поголовью оленей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов законодательного собрания края рассмотрел проект регионального бюджета 2020 года во втором чтении. Дополнительное выделение 20 млн руб. на регулирование численности волков в Эвенкии в ходе него было названо в числе предложений, которые не были учтены в проекте бюджета.

«В 2020 году нужны дополнительные средства в размере 20 млн руб. на регулирование численности волков в Эвенкии по краевой госпрограмме «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов». Сегодня регулирование численности хищных зверей у нас практически не проводится, их столько, что уже невозможно предотвратить уничтожение ими поголовья оленей - как диких, так и домашних», - процитировал официальный сайт Эвенкийского муниципального района председателя комитета заксобрания по делам Севера и коренных малочисленных народов Анатолия Амосова.

Как писали Sibnovosti.ru, эксперты называют волков одной из причин резкого сокращения численности оленей на красноярском севере.  

Фото: pixabay.com

 

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