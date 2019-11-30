30 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Николаевский проспект в Красноярске перекроют ночью

Главная Общество
Красноярск
15:58 30 Ноября 2019
мост, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Николаевский проспект в Красноярске перекроют будущей ночью. Там возводят пешеходный мост через магистраль. Он станет третьим пешеходным мостом из алюминия, установленным в Красноярске.

В мэрии заявили, что движение будет приостановлено в ночь с 30 ноября на 1 декабря с 23:30 до 5:45. 43-метровая конструкция перехода уже собрана.

Мост свяжет Студгородок и Николаевку. В частности, позволит спокойно добираться до музея-усадьбы Юдина и школы № 73.

Напомним, первый пролет виадука через Николаевский проспект был смонтирован в ночь с 19 на 20 ноября.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

29 Ноября 2019 г.
Ее стоимость - 52 млн рублей
Новости Красноярска: Теплая погода спровоцировала ледоход на севере края

Теплая погода спровоцировала ледоход на севере края

29 Ноября 2019 г.
Уровень воды в некоторых местах составляет 846 см
Новости Красноярска: «Бионорд» получил поддержку в краевом парламенте

«Бионорд» получил поддержку в краевом парламенте

29 Ноября 2019 г.
В ГИБДД отметили снижение неудовлетворительных дорожных условий
Новости Красноярска: Красноярцы могут оформить сделки с недвижимостью дистанционно

Красноярцы могут оформить сделки с недвижимостью дистанционно

29 Ноября 2019 г.
Кадастровая палата расширяет список услуг
Новости Красноярска: Красноярцам составили рекомендации по выбору новогодней елки

Красноярцам составили рекомендации по выбору новогодней елки

29 Ноября 2019 г.
Советы касаются живого и искусственного дерева
Новости Красноярска: Связь МТС в 2019 году появилась в семи малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края

Связь МТС в 2019 году появилась в семи малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края

29 Ноября 2019 г.
В каждом населенном пункте проживает менее 1000 человек
Новости компаний
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Таймыре нашли старинную полуземлянку северян

На Таймыре нашли старинную полуземлянку северян

28 Ноября 2019 г.
Жилища строили из бревен
Новости Красноярска: На строительство транспортной развязки на Предмостной потребуется 2,4 млрд рублей

На строительство транспортной развязки на Предмостной потребуется 2,4 млрд рублей

25 Ноября 2019 г.
Проект необходим Красноярску
Новости Красноярска: Красноярск теряет позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни

Красноярск теряет позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни

26 Ноября 2019 г.
Лидером стала Казань
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19