Николаевский проспект в Красноярске перекроют ночью

Николаевский проспект в Красноярске перекроют будущей ночью. Там возводят пешеходный мост через магистраль. Он станет третьим пешеходным мостом из алюминия, установленным в Красноярске.

В мэрии заявили, что движение будет приостановлено в ночь с 30 ноября на 1 декабря с 23:30 до 5:45. 43-метровая конструкция перехода уже собрана.

Мост свяжет Студгородок и Николаевку. В частности, позволит спокойно добираться до музея-усадьбы Юдина и школы № 73.

Напомним, первый пролет виадука через Николаевский проспект был смонтирован в ночь с 19 на 20 ноября.