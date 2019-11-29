Город, который делают люди

В Красноярске стартовал юбилейный - пятнадцатый - городской форум. В этом году он собрал не только представителей муниципалитетов края, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, но и экспертов - федеральных и зарубежных. В частности, из Сербии и Израиля. Повестка форума - «Развитие современного города. Технологии успеха».

В этом году он впервые был разделен на два этапа. Сегодня - основной в конгресс-холле СФУ, но еще в начале ноября в каждом районе города прошли свои мини-форумы, чтобы все желающие могли обсудить будущее своего района, самые актуальные идеи по его развитию. Основной смысл форума остался неизменным - диалог с активными и неравнодушными жителями.

«Задача - качественная трансформация нашего общества. Мы должны научиться говорить на одном языке. Мы должны научиться говорить на языке развития города. Без этого не будет никакого согласия. Договор общественного согласия, народная демократия - вот что является основой благополучного развития нашего города. Моя позиция как жителя города - мы не должны стоять на месте, мы должны постоянно идти вперед и только вперед. Форум связан именно с этим - поиск новых лиц, новых возможностей. Без этого никак», - заявил во время открытия Сергей Еремин.

Одной из ключевых линий городского форума стало обновление и наполнение содержанием общественных пространств. Городской форум стал отправной точкой в реализации знакового для красноярцев проекта – преображения парка им. Горького. В рамках форума между администрацией города и компанией РУСАЛ было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию территории Центрального парка. Компания берет на себя ответственность изменить территорию и сделать ее современной и комфортной.

«Мы долго совместно вынашивали эту идею. Сейчас Центральный парк живет в прошлом и не соответствует никаким современным стандартам и подходам. Поэтому сегодня мы даем старт модернизации парка. В нем должна быть энергетика Красноярска», - сказал Еремин после подписания.

Кстати, в рамках ранее подписанного соглашения с РУСАЛом, была реконструирована площадь Революции, а в текущем году завершилось благоустройство сквера имени Сурикова.

«Я уверена, что архитекторы учтут все современные и мировые тенденции. Хотелось бы, чтобы Центральный парк соответствовал всем стандартам, но остался с самобытным колоритом, со своей особенностью. И вот что касается этого колорита - я надеюсь, нам помогут красноярцы, которые активны и неравнодушны. Все мнения должны быть учтены», - прокомментировала подписание соглашения вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления компании РУСАЛ Елена Безденежных.

Что касается наполнения форума, сегодня и завтра все красноярцы могут принять участие в различных дискуссиях. Городская среда, образование, культура, туризм и даже мода - неравнодушным горожанам найдется своя площадка.