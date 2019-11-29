Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

Эксперты в сфере недвижимости ЦИАН изучили рынок загородного жилья и составили рейтинг самых дорогих резиденций в Сибири. Аналитики учитывали индивидуальные усадьбы, расположенные за пределами городских границ. В подборку попали только лоты с готовым ремонтом.

Самая дорогая загородная резиденция в Красноярском крае продается за 52 млн рублей. Она расположена в поселке Минино Емельяновского района. Дом построен в 2016 году, его площадь - 239 кв. м. Усадьба находится в лесном массиве, она полностью обставлена мебелью. Объект занимает седьмое место в рейтинге самых дорогих резиденций.

Лидером стал особняк в Алтайском крае - его продают за 161 млн рублей. Усадьба площадью 1032 «квадрата» имеет собственный спа-комплекс, гараж для автомобилей и воздушного транспорта.

На втором месте идет объект в Новосибирской области за 130 млн рублей, а на третьем - резиденция на Алтае за 120 млн рублей.

Фото: ЦИАН