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Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

Главная Общество
Красноярск
17:13 29 Ноября 2019
общество, красноярск, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты в сфере недвижимости ЦИАН изучили рынок загородного жилья и составили рейтинг самых дорогих резиденций в Сибири. Аналитики учитывали индивидуальные усадьбы, расположенные за пределами городских границ. В подборку попали только лоты с готовым ремонтом. 

Самая дорогая загородная резиденция в Красноярском крае продается за 52 млн рублей. Она расположена в поселке Минино Емельяновского района. Дом построен в 2016 году, его площадь - 239 кв. м. Усадьба находится в лесном массиве, она полностью обставлена мебелью. Объект занимает седьмое место в рейтинге самых дорогих резиденций. 

Лидером стал особняк в Алтайском крае - его продают за 161 млн рублей. Усадьба площадью 1032 «квадрата» имеет собственный спа-комплекс, гараж для автомобилей и воздушного транспорта. 

На втором месте идет объект в Новосибирской области за 130 млн рублей, а на третьем - резиденция на Алтае за 120 млн рублей. 

Фото: ЦИАН

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