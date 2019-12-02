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«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой

Главная Общество
Красноярск
08:35 2 Декабря 2019
технологии, строительство, недвижимость, инновации
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Строительный сезон в Красноярске принято заканчивать в ноябре – в город приходят морозы до -30 градусов. Люди считают, что стройка при минусовых температурах небезопасна для будущего дома - материалы теряют свои свойства, а  конструкция уже не будет такой прочной. Однако специалисты уверены, что при правильном подходе погода не влияет на качество фундамента. Чтобы развеять миф, обратимся к экспертам компании «Основа».

Секрет долговечного фундамента

Завод винтовых свай «Основа» занимается устройством фундаментов более 15 лет и на собственном опыте знает, как сделать действительно качественный фундамент, не обращая внимание на изменение погодных условий.

«Применение современных строительных технологий, наличие необходимой спецтехники  и богатый опыт — все это помогает создавать долговечный фундамент даже при зимнем строительстве», - говорят эксперты.

С помощью профессионального оборудования устроить фундамент можно даже на промерзлой земле. Монтаж свай одинаково качественно производится как в летнее время, так и при сильных морозах. Принцип работы такой: винтовые сваи устанавливаются в твердый грунт, обязательно глубже уровня промерзания почвы, за счет чего фундамент не подвергается перекосу и прочим воздействиям окружающей среды.

С выгодой

Устанавливать винтовой фундамент зимой еще и выгодно – компания «Основа» запускает акцию. С 1 декабря по 31 декабря включительно, каждый заказчик получит приятный бонус – оголовки в подарок.  Оголовок – металлическая площадка, которая приваривается к свае и служит опорой для стен строения. Помните, фундамент зимой - не только реально, но и выгодно.

ООО «Основа»:
пр. Мира, 19, корп. 1, 4-й этаж, офис 4-07
тел.:  8 (391) 288-26-26

osnova24.ru

Фото: ООО «Основа»
На правах рекламы

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