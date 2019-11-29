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Теплая погода спровоцировала ледоход на севере края

Главная Общество
Красноярск
15:20 29 Ноября 2019
общество, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На севере Красноярского края из-за неустойчивых температур начался ледоход. Сообщение появилось на сайте Среднесибирского УГМС. 

Подвижки льда заметили у села Ярцево в Енисейском районе - уровень воды в реке составляет 851 см. 

«29 ноября в 13:00 кромка льда на Енисее занимает неустойчивое положение и находится на расстоянии 16 км выше с. Ворогово. В связи с неустойчивым температурным режимом, установление ледостава на участке Ярцево- с. Ворогово, сопровождается подвижками льда, резкими колебаниями уровня воды», - говорится в сообщении. 

По данным синоптиков, уровень воды за сутки поднялся на 209 см. Метеорологи прогнозируют ледоход около деревни Подкаменная Тунгуска - явление будет продолжаться вплоть до 2 декабря.  

«Возможны подвижки льда, кратковременный ледоход, резкие колебания уровня воды», - пояснили специалисты. 

Отметим, что ледоход в Красноярском крае обычно начинается в марте-апреле. 

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