«Бионорд» получил поддержку в краевом парламенте

Депутаты краевого Заксобрания обсудили содержание дорог в Красноярске в зимний период. Главной темой заседания стало использование химического реагента «Бионорд».

Большинство парламентариев выступило в поддержку противогололедного средства - реагент способствует безопасности дорожного движения. Это подтверждает и официальная статистика ГИБДД.

«Песчано-соляная смесь работает в условиях до — 8° С, в то время как реагент, если в него еще добавить гранитную крошку, действует до — 30° С. Кроме того, за время использования реагента на 28 процентов снижено количество фиксаций неудовлетворительных дорожных условий, связанных с зимней скользкостью», - заявил начальник управления ГИБДД Алексей Членов.

Химический реагент успешно применяется в других городах страны и за границей. Однако парламентарии призвали городские службы четко соблюдать технологию уборки. Остальные вопросы - использовать это вещество или искать другое - должен решать муниципалитет.

«Все это мы высказали муниципалитету. Теперь это в его компетенции все взвесить, проанализировать и принять решение: использовать дальше этот же реагент или искать другой, или попробовать выводить автомобили сразу через час после нанесения реагента», - отметил депутат Владимир Демидов.

Напомним, ранее мэр Красноярска Сергей Еремин решил провести эксперимент с «Бионордом». Четыре дороги в городе коммунальщики начали обрабатывать по старинке - песчано-соляной смесью. На остальных магистралях используют реагенты.