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Красноярцы могут оформить сделки с недвижимостью дистанционно

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Красноярск
12:16 29 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Кадастровой палате Красноярского края рассказали о самых востребованных услугах с недвижимостью. Специалисты проводят консультации для жителей региона, помогают составлять договоры купли-продажи, дарения, аренды, а также проверяют необходимые для сделки документы, рассказали в учреждении. 

Одной из самых популярных является услуга выездного обслуживания. Теперь жителям региона не нужно тратить время на подачу заявления. Все сделки можно оформить дистанционно, не выходя из дома или офиса. Список услуг широкий: регистрация прав на недвижимость, исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН, предоставление данных из реестра. 

«Для того, чтобы пригласить сотрудника, заявителю достаточно обратиться в Кадастровую палату по телефонам: 8 (391) 202-69-40 (вн.2540), 8 (391) 202-69-41 (доб. 4) или по электронной почте: e-mail usluga@24.kadastr.ru», - рассказали в Кадастровой палате. 

Кроме того, красноярцы могут заказать услугу по изготовлению и выдачи электронной подписи, которую можно применить как при обращении в Росреестр, так и в другие госструктуры. Сертификат действует 1 год и 3 месяца.

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