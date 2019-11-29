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Красноярцам составили рекомендации по выбору новогодней елки

Главная Общество
Красноярск
10:40 29 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать новогоднюю елку. Для начала красноярцам советуют определиться, какое дерево будет украшать дом - искусственное или натуральное. По словам экспертов, у каждого вида елок есть свои плюсы и минусы. 

«Чтобы настоящая елка простояла подольше, нужно соблюдать некоторые правила. Не вносите сразу же с мороза свежеприобретенное деревце в теплое помещение – от такого перепада температур может пострадать хвоя. Перед тем как поставить елку в емкость с водой, необходимо очистить низ ствола дерева от коры на 10-15 см. Поставить елку нужно в ведро с водой, в которую добавили ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты», - рассказали специалисты. 

При выборе елки главное - определиться с размером. Высота срубленного дерева измеряется по длине ствола. Красноярцам рекомендуют покупать пушистую и симметричную ель ярко-зеленого цвета.

«У старого или обмороженного дерева ветки обламываются с сухим треском. Если на срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая елка очень скоро погибнет», - уверяют эксперты. 

У продавцов стоит попросить сертификат - в таком случае быстро осыпавшуюся ель можно будет вернуть. 

При выборе искусственного дерева красноярцы должны обратить внимание на огнестойкость материала. Это подтверждается документами о пожарной безопасности. 

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