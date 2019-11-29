Главная елка в Красноярске пройдет в «Кристалл Арене»

Объявлена дата и место проведения главной елки в Красноярске. Традиционный праздник в этом году состоится 18 декабря в «Кристалл Арене», передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на радио «Красноярск-Главный».

На утренник пригласят полторы тысячи четвероклассников со всех районов города.

«В этом году задача у школьников ответственная — творчески поздравить Красноярск, горожан, школы и друзей с наступающим Новым годом. Потом эти поздравления в начале декабря будут размещены в социальных сетях, итоги станут известны 11 декабря», - рассказала пресс-секретарь главы города Алена Лунева.

На елке мэра детям покажут новогоднюю сказку «12 месяцев».