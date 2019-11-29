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Главная елка в Красноярске пройдет в «Кристалл Арене»

Главная Общество
Красноярск
10:00 29 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Объявлена дата и место проведения главной елки в Красноярске. Традиционный праздник в этом году состоится 18 декабря в «Кристалл Арене», передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на радио «Красноярск-Главный».

На утренник пригласят полторы тысячи четвероклассников со всех районов города.

«В этом году задача у школьников ответственная — творчески поздравить Красноярск, горожан, школы и друзей с наступающим Новым годом. Потом эти поздравления в начале декабря будут размещены в социальных сетях, итоги станут известны 11 декабря», - рассказала пресс-секретарь главы города Алена Лунева.

На елке мэра детям покажут новогоднюю сказку «12 месяцев».

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