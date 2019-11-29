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В Красноярском крае создадут более 30 заповедников

Главная Общество
Красноярск
09:45 29 Ноября 2019
общество, красноярск, заповедник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За десять лет на территории Красноярского края планируют создать 31 охраняемую природную территорию. Об этом стало известно в рамках Енисейского экологического форума, который проходил в Красноярске 27-28 ноября.

Таким образом, к 2030 году полтора процента площади региона (660 тысяч га) отдадут под заповедные зоны. Цель таких изменений – сохранить редкие и уязвимые виды растений и животных. В качестве примера эксперты привели питомник диких копытных на территории заказника «Бюзинский». Он успешно существует в регионе с 2014 года. 

«Для сохранения редких видов в 2014 году создан питомник диких копытных животных на территории заказника «Бюзинский». В настоящее время в питомнике содержится 155 маралов. За 2017-2018 годы с участка питомника в естественную среду обитания выпущено 43 марала. В мае текущего года состоялся выпуск еще 38 маралов», - сообщили в пресс-службе краевого правительства. 

Добавим, что сейчас в Красноярском крае расположены 40 заказников, 60 памятников природы, микрозаказник и природный парк, передает корреспондент Sibnovosti.ruРегион стал лидером в России по числу охраняемых территорий. 

Напомним, заповедник «Столбы» станет национальным парком в декабре. Изменение статуса необходимо, так как территорию заказника посещают 750 тысяч туристов ежегодно. 

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