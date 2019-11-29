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На выходных в Красноярске потеплеет до -3°C

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Красноярск
08:55 29 Ноября 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики прогнозируют значительное потепление в Красноярске на выходных. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 29 ноября, в городе будет около 19 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до -6…-8°С. Повышение температуры будет сопровождаться усилением ветра до 18 м/с и мокрым снегом, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ночь на субботу, 30 ноября, похолодает до -11°С. В светлое время суток воздух прогреется до -9°С, пойдут осадки.

Воскресенье, 1 декабря, в Красноярске станет самым теплым днем уходящей недели. Ночью будет около -12°С, днем температура поднимется до -3°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в Красноярске также будет держаться комфортная погода. 

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