Мэр Красноярска: будущее транспортных систем крупнейших городов России за цифровыми системами

Глава Красноярска Сергей Еремин заявил, что будущее транспортных систем крупнейших городов России за цифровыми системами. На проходящей в Омске IV Международной научно-практической конференции «Архитектурно-строительный и дорожно-транспортный комплексы: проблемы, перспективы, инновации» Еремин рассказал о внедрении интеллектуальной транспортной системы в Красноярске.

«Я рад, что сейчас пришло понимание того, что развитие городов должно идти комплексно. Раньше ведь как было? Архитектура – отдельно, строительство – отдельно, дороги и транспорт – тоже отдельно. А теперь мы все чаще рассматриваем архитектурно-строительные и дорожно-транспортный комплексы вместе, ведь только так можно эффективно управлять процессами в мегаполисе и обеспечивать людям качественный и безопасный уровень. Как говорится, можно любить картофель, свеклу и лук, но вместе, в борще, они будут вкуснее», - отметил Сергей Еремин.

По словам главы Красноярска, город постепенно переходит на интеллектуальные системы управления потоками.

«Мы выбрали основные магистрали Красноярска, на которых смотрим, как это работает. Например, сейчас уже около 450-ю светофорами в городе можно управлять с помощью одной кнопки. Мы смотрели много вариантов приобретения импортной или отечественной автоматической системы управления дорожным движением, но в итоге из-за их дороговизны решили делать такую систему сами. Главное, что эта система будет самостоятельно анализировать ситуацию в городе. Человек в лице оператора будет просто смотреть на ситуацию в городе, сидя у монитора», - рассказал иэр.

По мнению Сергея Еремина, решить проблемы крупнейших городов России в архитектурно-строительном и дорожно-транспортном комплексах можно только за счет научных исследований.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа