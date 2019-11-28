Красноярцам пообещали сильный ветер и снег

В пятницу, 29 ноября, в Красноярске будет ветрено. Синоптики обещают порывы западного ветра до 15-18 м/с. В городе пройдет небольшой снег, сообщили в мэрии. Температура воздуха опустится до -8...-10 градусов.

«29 ноября на юге Таймырского МР и в Туруханском районе ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с, метель, в центральных районах Красноярского края порывы западного ветра 15-18 м/с, днем в горах южных районов местами сильный снег, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», - говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

При сильном ветре горожанам рекомендуют обходить стороной рекламные конструкции, легкие постройки и ремонтируемые здания. Автомобили лучше парковать вдали от деревьев. Красноярцам также советуют не подходить к оборвавшимся проводам.