Красноярск попадет на первую в мире карту доступного туризма

Красноярск станет четвертым городом России на израильском сайте доступного туризма - это первая в мире интернет-платформа, которая предназначена для маломобильных путешественников, рассказали в паблике мэрии в социальных сетях. На карте уже есть Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Информация о Красноярске появится на платформе Accesstravel.com в 2020 году. Сайт разработал Дамир Миллер вместе со своей командой из 25 человек. На интернет-ресурсе можно узнать, насколько доступны объекты инфраструктуры в разных городах мира. Комментарии и отзывы на сайте оставляют туристы с ограниченными возможностями.