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Красноярск попадет на первую в мире карту доступного туризма

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Красноярск
15:03 28 Ноября 2019
общество, красноярск, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск станет четвертым городом России на израильском сайте доступного туризма - это первая в мире интернет-платформа, которая предназначена для маломобильных путешественников, рассказали в паблике мэрии в социальных сетях. На карте уже есть Москва, Санкт-Петербург и Калининград. 

Информация о Красноярске появится на платформе Accesstravel.com в 2020 году. Сайт разработал Дамир Миллер вместе со своей командой из 25 человек. На интернет-ресурсе можно узнать, насколько доступны объекты инфраструктуры в разных городах мира. Комментарии и отзывы на сайте оставляют туристы с ограниченными возможностями. 

«На сайте можно не только оценить доступность выбранного маршрута, но и обратиться за помощью в режиме онлайн: заказать доступную комнату в отелях, гида, сопровождающего, определенный тур или компанию для путешествия, посмотреть подходящие кафе», - рассказали в мэрии. 

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