Связь МТС в 2019 году появилась в семи малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края

МТС сообщает о завершении работ по обеспечению связью жителей малочисленных населенных пунктов. Теперь их жители смогут пользоваться не только голосовой связью, но и скоростным мобильным интернетом. В 2019 году сеть МТС появилась в семи населенных пунктах нескольких районах края. Этот проект МТС реализует совместно с правительством региона.

В ноябре связь от МТС появилась в селе Самойловка Абанского района. Там живет около 500 человек, и до недавнего времени им не были доступны возможности современной связи. Всего в 2019 году компания обеспечила связью жителей семи населенных пунктов (например, поселке Орье и селе Межово Саянского района, селах Рудяное Канского района и Покатеево Абанского района). Здесь были построены базовые станции стандартов 2G и 4G — благодаря этому жителям доступны не только звонки, но и скоростной мобильный интернет. В каждом населенном пункте проживает менее 1000 человек.

«Благодаря выделению краевой субсидии муниципалитетам края более 40 тысяч жителей уже смогли впервые воспользоваться услугами связи. Также в этом году в регионе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» дан старт подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, всего к 2021 году подключат более двух тысяч учреждений. Это позволит сформировать качественную инфраструктуру связи для развития цифровой экономики», - отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

«Красноярский край – второй по площади регион страны. Обеспечить такой огромный край качественной связью – задача сложная, особенно это касается отдаленных районов. Однако мы продолжаем работать в этом направлении. Нам крайне важно, чтобы нашим абонентам были доступны онлайн-образование, телемедицина и другие возможности, которые напрямую влияют на качество жизни населения. И неважно, где они живут – в глубинке или в больших городах. В следующем году мы продолжим развивать сеть в таких отдаленных населенных пунктах», - пояснил директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

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По материалам ПАО «МТС»