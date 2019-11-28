Красноярцы смогут регистрировать брак в Сети

Красноярские ЗАГСы к 2024 году ждет цифровая реформа. Жителям края будет доступен целый спектр услуг, которые можно будет оформить через интернет. Это касается процедур заключения и расторжения брака, а также получения свидетельства о рождении ребенка и записи в детские сады.

По словам руководителя агентства записи актов гражданского состояния Александра Грешилова, ЗАГСы необходимо перевести в режим единого окна. Органы записи актов должны работать как цифровые многофункциональные центры. Полный переход состоится в 2024 году, но уже сейчас часть услуг доступна через личный кабинет на сайте госуслуг.

По словам спикера, сервис помог ликвидировать многочасовые очереди из желающих записаться на «красивые даты» - выбрать число для церемонии бракосочетания теперь можно онлайн. В планах у агентства усовершенствовать функции портала, чтобы жители края могли оформлять свои отношения через Сеть.

«Те жители края, которые имеют квалифицированную электронную подпись, могут даже полностью оформить регистрацию брака в электронном виде, хотя это довольно сложная операция: сервис пока недостаточно удобен. Инициатор брака через личный кабинет должен «сделать предложение» своей второй половине, у которой также должен быть зарегистрирован личный кабинет, дождаться ответа, заверенного электронной подписью и только потом подать двойное заявление на регистрацию», - сказал руководитель на сессии краевого парламента.

Пока на такую процедуру решились только десять пар. Однако скоро желающих будет больше, уверен Александр Грешилов. Такой цифровой сервис позволит проводить выездные церемонии без участия сотрудников ЗАГСов.

«С внедрением информационных сервисов запись некоторых актов гражданского состояния будет осуществляться даже без заявления», - сказал спикер.

Так, для получения свидетельства о рождении ребенка органам ЗАГСа будет достаточно информации из роддома. У мамы запросят только согласие на имя. По такой схеме работают органы в США и Европе. Расторгнуть брак тоже будет проще - заявление будет приниматься в информационной системе.

Также властями рассматривается возможность удаленной записи ребенка в очередь на детский сад - заявителя автоматически зарегистрируют после получения свидетельства о рождении.