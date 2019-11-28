Красноярцам предлагают работу с зарплатой до 200 тысяч рублей

Жителям Красноярского края доступны вакансии в сфере добывающей промышленности - в регионе по-прежнему сохраняется спрос на геологов, геодезистов и машинистов. Соискателям предлагают заработок до 200 тысяч рублей. Предложения опубликовал портал «Работа в России».

Так, на предприятия в Красноярском крае требуются электрогазосварщики, инженеры и руководители. Начальникам производств обещают заработок до 400 тысяч рублей в месяц. В банке вакансий также доступны почти 10 тысяч предложений в сфере строительства - электромонтажники, машинисты автогрейдера с оплатой труда до 130 тысяч рублей.

Около пяти тысяч вакансий относятся к сфере транспорта - предприятиям нужны водители грузового транспорта, механики, дорожные мастера с заработной платой до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что красноярцы могут устроиться на предприятия, реализующие крупные инвестиционные проекты в регионе. Работодатели заявили 1,1 тысячи вакансий, большая часть из них относится к золотодобывающей, деревообрабатывающей отраслям, а также сфере сельского хозяйства.