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На Таймыре нашли старинную полуземлянку северян

Главная Общество
Красноярск
12:38 28 Ноября 2019
север, красноярск, общество
Источник:
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В 25 км от поселка Волочанка этнологи обнаружили древнюю полуземлянку - старинный тип жилища коренных северян. Голомно, как и чум, имеет коническую форму. Жилье строили из бревен, которые покрывали корой. Зимой такие дома заваливали снегом, чтобы сохранить внутри тепло. 

Полуземлянка была скрыта в густой растительности. Найти ее в Авамской тундре удалось случайно. 

«Голомно сохранилось довольно хорошо. Некоторые жители поселка думают, что это захоронение коренных северян, но это жилище», - рассказал участник этногруппы Василий Батагай. 

Историческую ценность представляют найденные внутри предметы быта и одежды. По ним культурологи смогут воссоздать убранство старинного деревянного чума.

Участники экспедиции собираются создать специальный альбом, посвященный культуре нганасан. Это самый древний народ, проживающий на полуострове Таймыр.

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