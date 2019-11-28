На Таймыре нашли старинную полуземлянку северян

В 25 км от поселка Волочанка этнологи обнаружили древнюю полуземлянку - старинный тип жилища коренных северян. Голомно, как и чум, имеет коническую форму. Жилье строили из бревен, которые покрывали корой. Зимой такие дома заваливали снегом, чтобы сохранить внутри тепло.

Полуземлянка была скрыта в густой растительности. Найти ее в Авамской тундре удалось случайно.

«Голомно сохранилось довольно хорошо. Некоторые жители поселка думают, что это захоронение коренных северян, но это жилище», - рассказал участник этногруппы Василий Батагай.

Историческую ценность представляют найденные внутри предметы быта и одежды. По ним культурологи смогут воссоздать убранство старинного деревянного чума.

Участники экспедиции собираются создать специальный альбом, посвященный культуре нганасан. Это самый древний народ, проживающий на полуострове Таймыр.