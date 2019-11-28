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В Красноярске РУСАЛ запустил опытный литейный комплекс

Главная Общество
Красноярск
12:09 28 Ноября 2019
производство, предприятие, металлургия, технологии, запуск
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На промплощадке Красноярского алюминиевого заводов запущен в работу опытно-промышленный литейный комплекс (ОПЛК). Это новое подразделение Инженерно-технологического центра РУСАЛа, на базе которого будет производиться отработка технологий литья новых и перспективных сплавов на основе  алюминия. Инвестиции в проект превысили 26 млн. долларов.

ОПЛК – новый экспериментальный центр РУСАЛа. На сравнительно небольшой площадке воссоздана вся технологическая цепочка литейного производства  и  установлено передовое металлургическое и аналитическое оборудование: миксеры, линия гомогенизации, станки,  литейные машины с разными оснастками, установка печного рафинирования, фильтры тонкой очистки.  Для реализации проекта специалисты РУСАЛа  изучили опыт крупных международных компаний.

Ранее для производства опытных партий продукции РУСАЛ использовал мощности действующих предприятий компании. Теперь опытный литейный комплекс будет выполнять испытания, которые до его пуска проводились на восьми литейных агрегатах заводов РУСАЛа.  Новый центр позволит компании повысить конкурентные преимущества за счет снижения сроков постановки в производство новой продукции и сплавов,  проведения оперативных испытаний оборудования и материалов, а также благодаря созданию полигона для совершенствования литейной оснастки собственного производства. 

В Красноярске РУСАЛ запустил опытный литейный комплекс

 - ОПЛК задумывался как инструмент, позволяющий РУСАЛу занимать и поддерживать ведущие позиции среди производителей алюминия в России и в мире. Он позволяет отрабатывать наиболее эффективные технологические и технические решения  в области литья и переработки алюминия, которые после получения высоких результатов в рамках комплекса, направляются для тиражирования на заводы компании, увеличивая эффектность использования их мощностей и качество продукции. Одна из основных задач, стоящих перед комплексом - расширение линейки производимой РУСАЛом продукции, поэтому центр сфокусирован как на совершенствовании востребованной рынком продукции, так и на разработке новых сплавов, -  отметил Алексей Старцев, директор Литейного центра «РУСАЛ ИТЦ».  - В частности сейчас идет отработка технологии производства цилиндрических слитков большого диаметра, которые служат заготовкой для получения колесных дисков для грузовиков и пикапов. 

В Красноярске РУСАЛ запустил опытный литейный комплекс

Опытный литейный центр  планирует  привлекать к разработкам ведущие красноярские предприятия, научные центры и вузы. Совместно со специалистами Сибирского федерального университета, опорного вуза компании в Красноярском крае, инженерами-исследователями РУСАЛа уже отработана технология литья алюминий-скандиевого сплава, необходимого аэрокосмической отрасли.   Планируется также, что на базе центра смогут проходить практику обучающиеся по целевым программам РУСАЛа студенты СФУ, которые получат практический опыт в управлении передовыми литейными технологиями, и создании новых видов продукции.

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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