На участке Лесосибирск – Ачинск впервые начали курсировать тяжеловесные поезда

Тяжеловесные поезда впервые начали курсировать на линии Лесосибирск – Ачинск. Вес составов, которые перевозят продукцию деревообрабатывающих предприятий северных районов края, составляет 5 600 тонн. Ранее загрузка железнодорожной магистрали не превышала 3 800 тонн, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу КрасЖД.

«Технология позволяет ускорить вывоз готовой продукции со станции Лесосибирск, исключить временные затраты на переформирование в пути и сократить время доставки грузов. В перевозках «тяжеловесов» задействованы мощные 3-х секционные тепловозы серии 3ТЭ10. В основном, это контейнерные поезда с товарами предприятий лесного сектора», - сообщает пресс-служба КрасЖД.

Пиломатериалы по железной дороге везут в направлении портов Дальнего Востока, Черного моря и Балтики. Затем продукцию экспортируют в Китай, Египет, Сирию, Швецию и Данию.

Фото: КрасЖД