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Дорогу в аэропорт Норильска открыли для транспорта

Главная Общество
Красноярск
12:00 28 Ноября 2019
общество, красноярск, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Дорогу из Норильска в аэропорт Алыкель сегодня, 28 ноября, открыли для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. 

Напомним, ограничения вводились 26 ноября на магистрали краевого значения «Норильск – Кайеркан – Алыкель». Сначала дорогу закрыли для легковых машин, а на следующий день для всего транспорта, кроме технологического. В течение двух суток на севере региона бушевала метель, а ветер достигал 27 м/с. 

«Движение открыто для всех видов транспорта», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Отметим, что на севере края до сих пор ветрено - порывы достигают 17-22 м/с. В четверг в Туруханском районе ожидается снегопад. 

 

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