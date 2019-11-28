В Красноярском крае 140 жителей получили обморожения

С наступлением холодов к медикам обратились 140 жителей Красноярского края с жалобами на обморожения. В региональном Минздраве сообщили, что среди пострадавших пятеро детей.

«54 человека из Красноярска. Стационарную помощь получили 56 жителей региона. В первую очередь, речь идет о северных территориях края, однако следует помнить - заполучить обморожение можно не только при минус 35 градусах, но и при небольшом морозе», - отметили в ведомстве.

В прошлом сезоне за медицинской помощью обратились 1267 пациентов с обморожениями. Почти половине из них потребовалась госпитализация, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Среди пострадавших было 78 детей.

Чтобы избежать обморожений, врачи советуют носить одежу и обувь по размеру. При минусовых температурах необходимо больше двигаться, а от употребления спиртного стоит отказаться.