«Столбы» получат статус национального парка в декабре

Заповедник «Столбы» перейдет в статус национального парка в декабре. Губернатор Красноярского края Александр Усс направил письмо министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину с просьбой сохранить бесплатный вход на территорию.

«В связи с высокой социальной значимостью природного объекта, исторически сложившейся традицией свободного входа и учитывая наличие общей административной границы заповедника и города Красноярска протяженностью более 20 км, прошу Вас рассмотреть возможность сохранения бесплатного входа на территорию заповедника при получении им статуса национального парка», – указано в обращении главы региона, которое публикует в соцсетях пресс-служба правительства.

Напомним, два года назад документы о переводе красноярских «Столбов» в категорию нацпарков были переданы в Госдуму. Изменение статуса необходимо, так как территорию заказника посещают 750 тысяч туристов ежегодно — это запрещено законом. В заповедниках допускается только ограниченное количество познавательных туров по строго установленным маршрутам. Среди других причин — на «Столбах» установлено зонирование, а также ведется работа по развитию физической культуры и спорта, что не соответствует российской заповедной концепции.

Отметим, что национальный парк является особо охраняемой природной территорией федерального значения.