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Красноярск вошел в топ-10 городов по обеспеченности жителей машинами

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Красноярск
08:30 28 Ноября 2019
общество, красноярск, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Аналитики «Автостата» составили рейтинг городов России по обеспеченности населения легковыми автомобилями. Красноярск оказался на седьмой строчке, опередив Москву.

По данным авторов исследования, на учете в краевом центре стоят 324 тысячи автомобилей. На каждую тысячу жителей приходится 296 машин. В столице обеспеченность населения автомобилями составляет 293 единицы на тысячу человек.

На первой строчке общероссийского рейтинга оказалась Самара, где машина есть у каждого третьего (344 машины на тысячу человек). В первой тройке также Краснодар и Санкт-Петербург.

В среднем по стране обеспеченность населения автомобилями составляет 306 легковых автомобилей на тысячу жителей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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