На Павлова временно перекроют дорогу и перенесут остановку

Красноярцев предупредили об очередных ограничениях на правом берегу. На ул. Павлова коммунальщики будут ремонтировать аварийный водопроводный колодец. На месте старого объекта построят новую железобетонную конструкцию.

Так, с 9:00 28 ноября решено перекрыть крайнюю левую полосу движения по направлению от ул. Мичурина в сторону ул. Затонская, предупредили в «КрасКоме». Работы продлятся четыре дня.

«До 9:00 2 декабря остановку общественного транспорта «Поликлиника» перенесут на 15 метров вперед по направлению движения», - говорится в сообщении.

Место работ оградят, а для водителей установят знаковую информацию.