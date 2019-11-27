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На Павлова временно перекроют дорогу и перенесут остановку

Главная Общество
Красноярск
17:00 27 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев предупредили об очередных ограничениях на правом берегу. На ул. Павлова коммунальщики будут ремонтировать аварийный водопроводный колодец. На месте старого объекта построят новую железобетонную конструкцию. 

Так, с 9:00 28 ноября решено перекрыть крайнюю левую полосу движения по направлению от ул. Мичурина в сторону ул. Затонская, предупредили в «КрасКоме». Работы продлятся четыре дня. 

«До 9:00 2 декабря остановку общественного транспорта «Поликлиника» перенесут на 15 метров вперед по направлению движения», - говорится в сообщении. 

Место работ оградят, а для водителей установят знаковую информацию. 

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