Эксперты отмечают сокращение пробок на Шахтеров

Красноярские дорожники составили актуальную сводку данных после кардинальных изменений схемы движения на ул. Шахтеров. Эксперты пришли к выводу, что заторов на дороге становится меньше.

Как рассказали в мэрии, 25 ноября утренний час-пик на Шахтеров сократился на полчаса, но вечерний остался без изменений. На следующий день заторов стало еще меньше.

«26 ноября пробки на Шахтеров сократились на 30 минут и в утренний, и в вечерний часы пик», - рассказали в городской администрации.

Кроме того, эксперты отмечают увеличение средней скорости движения - +7 км/час. Утром водители разгоняются до 23 км/час, а вечером - до 31 км/час.

Несмотря на это, ежедневно пробки на магистрали оцениваются в 7 баллов из 10. В мэрии уверены, что это неизбежно, так как к новому маршруту привыкли не все красноярцы.

Напомним, при движении по Шахтеров из центра Красноярска в сторону мкрн. Северный и в обратном направлении машины больше не могут поворачивать налево. Кроме того, власти отменили выделенные полосы на некоторых участках магистрали. Изменения также коснулись общественного транспорта. По новым схемам теперь двигаются автобусы №№ 6, 11 и 32.