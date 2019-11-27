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Эксперты отмечают сокращение пробок на Шахтеров

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Красноярск
15:51 27 Ноября 2019
общество, красноярск, пробки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярские дорожники составили актуальную сводку данных после кардинальных изменений схемы движения на ул. Шахтеров. Эксперты пришли к выводу, что заторов на дороге становится меньше. 

Как рассказали в мэрии, 25 ноября утренний час-пик на Шахтеров сократился на полчаса, но вечерний остался без изменений. На следующий день заторов стало еще меньше. 

«26 ноября пробки на Шахтеров сократились на 30 минут и в утренний, и в вечерний часы пик», - рассказали в городской администрации. 

Кроме того, эксперты отмечают увеличение средней скорости движения - +7 км/час. Утром водители разгоняются до 23 км/час, а вечером - до 31 км/час. 

Несмотря на это, ежедневно пробки на магистрали оцениваются в 7 баллов из 10. В мэрии уверены, что это неизбежно, так как к новому маршруту привыкли не все красноярцы. 

Напомним, при движении по Шахтеров из центра Красноярска в сторону мкрн. Северный и в обратном направлении машины больше не могут поворачивать налево. Кроме того, власти отменили выделенные полосы на некоторых участках магистрали. Изменения также коснулись общественного транспорта. По новым схемам теперь двигаются автобусы №№ 6, 11 и 32. 

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