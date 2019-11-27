В Красноярске на одну вакансию претендуют пять человек

Эксперты портала по поиску работы HeadHunter выяснили, сколько человек в Красноярске в среднем претендуют на одну вакансию. Уровень конкуренции в городе - пять человек на место. Это значит, что получить одну и ту же работу мечтают пять соискателей, но далеко не все реально готовы устроиться на новое место, уверяют аналитики.

«Уровень конкуренции, комфортный для соискателей на рынке труда – это не более четырех на место. Дело в том, что подавляющее число кандидатов, не менее 80%, создают и активируют резюме, работая на данный момент, и далеко не каждый решится на перемены, особенно, если не найдет предложения лучше, чем у него сейчас», - комментируют аналитики HeadHunter.

Самый большой уровень конкуренции - в Москве и Краснодаре. Там на одно место претендуют девять человек.

На одном уровне с Красноярском идут Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Челябинск и Барнаул.

Низкая конкуренция - не более четырех человек на место - в Рязани, Новокузнецке, Кемерове и Хабаровске.