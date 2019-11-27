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Три новых детских сада в Красноярске готовятся к открытию

Главная Общество
Красноярск
12:30 27 Ноября 2019
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске начинается комплектование трех новых детских садов: № 83 по ул. Карамзина, 12А, № 85 по ул. Карамзина, 6А и № 90 по ул. Калинина, 187А. Учреждения начнут принимать воспитанников в начале следующего года, сообщили в мэрии. 

«Строительные и отделочные работы завершены. Завозится мебель, учебное оборудование, посуда, игрушки, постельное белье – все, что нужно для полноценной работы дошкольных учреждений», - пояснили в администрации. 

Все три сада рассчитаны на 190 мест. В каждом будет по восемь групп детей в возрасте от 1,5 лет. 

​Отметим, что до 2022 года в рамках нацпроекта «Демография» в Красноярске появится 18 новых детских садов.

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