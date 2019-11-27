В Красноярском крае заказали проект пассажирского теплохода

Красноярский край заказал проект современного теплохода А45-90.2 - судно рассчитано для перевозки 150 пассажиров на маршруте протяженностью до 2200 км. Договор на оказание услуг будет заключен с единственным поставщиком – АО «Средне-Невский судостроительный завод». Это предприятие строит современные корабли из четырех видов материалов.

Стоимость лота, опубликованного на сайте госзакупок, составляет 11,4 млн рублей. В документах сказано, что исполнитель должен сделать чертеж теплохода и произвести все расчеты, а также предоставить схемы расположения приборов управления судном. Уже известны размеры будущего теплохода - 73,4 метра в длину и 11,6 метров в ширину.

Модель А45-90.2 - это однокорпусное судно с двумя пассажирскими палубами, рестораном, прогулочной палубой и рулевой рубкой, расположенной в носовой части. Для пассажиров построят 43 каюты, оборудованные мебелью, кондиционерами и душевыми кабинами.

Отметим, что лайнер будет использоваться в Красноярском крае для замены устаревшего пассажирского флота. Стоимость теплохода составит около 2 млрд рублей.

Фото: Sudostroenie.info