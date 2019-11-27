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В Красноярском крае заказали проект пассажирского теплохода

Главная Общество
Красноярск
11:30 27 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский край заказал проект современного теплохода А45-90.2 - судно рассчитано для перевозки 150 пассажиров на маршруте протяженностью до 2200 км. Договор на оказание услуг будет заключен с единственным поставщиком – АО «Средне-Невский судостроительный завод». Это предприятие строит современные корабли из четырех видов материалов. 

Стоимость лота, опубликованного на сайте госзакупок, составляет 11,4 млн рублей. В документах сказано, что исполнитель должен сделать чертеж теплохода и произвести все расчеты, а также предоставить схемы расположения приборов управления судном. Уже известны размеры будущего теплохода - 73,4 метра в длину и 11,6 метров в ширину. 

Модель А45-90.2 - это однокорпусное судно с двумя пассажирскими палубами, рестораном, прогулочной палубой и рулевой рубкой, расположенной в носовой части. Для пассажиров построят 43 каюты, оборудованные мебелью, кондиционерами и душевыми кабинами. 

Отметим, что лайнер будет использоваться в Красноярском крае для замены устаревшего пассажирского флота. Стоимость теплохода составит около 2 млрд рублей. 

Фото: Sudostroenie.info

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