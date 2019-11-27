Красноярские врачи запустили платформу для дистанционной реабилитации после инсульта

Красноярские врачи и программисты запустили в работу портал «Нейродом» - с его помощью пациенты с неврологическим заболеванием смогут проходить полный курс восстановления на дому.

«Дистанционная реабилитация — это направление телемедицины, альтернативный путь развития реабилитационной службы для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы», - рассказали в СибГУ им. Решетнева о новом проекте.

С помощью платформы красноярцы, которые перенесли инсульт, смогу проходить реабилитацию под присмотром киберврачей. Специалисты будут удаленно консультировать пациентов, записывая для них индивидуальные видеоупражнения.

«Портал нужен прежде всего пациентам, проживающим в труднодоступных и отдаленных территориях региона. Теперь они могут проходить реабилитацию не только при личном посещении медицинских учреждений, но и дистанционно, тем самым снижая финансовые и временные затраты», – пояснили авторы проекты.

Порталом «Нейродом» уже бесплатно пользуются пациенты клиники КрасГМУ.