27 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские врачи запустили платформу для дистанционной реабилитации после инсульта

Главная Общество
Красноярск
10:20 27 Ноября 2019
общество, красноярск, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярские врачи и программисты запустили в работу портал «Нейродом» - с его помощью пациенты с неврологическим заболеванием смогут проходить полный курс восстановления на дому. 

«Дистанционная реабилитация — это направление телемедицины, альтернативный путь развития реабилитационной службы для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы», - рассказали в СибГУ им. Решетнева о новом проекте. 

С помощью платформы красноярцы, которые перенесли инсульт, смогу проходить реабилитацию под присмотром киберврачей. Специалисты будут удаленно консультировать пациентов, записывая для них индивидуальные видеоупражнения.

«Портал нужен прежде всего пациентам, проживающим в труднодоступных и отдаленных территориях региона. Теперь они могут проходить реабилитацию не только при личном посещении медицинских учреждений, но и дистанционно, тем самым снижая финансовые и временные затраты», – пояснили авторы проекты. 

Порталом «Нейродом» уже бесплатно пользуются пациенты клиники КрасГМУ. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярке выписали 57-й штраф за тонировку

Красноярке выписали 57-й штраф за тонировку

27 Ноября 2019 г.
С начала года девушка 56 раз привлекалась к административной ответственности
Новости Красноярска: Губернатор наградил многодетных матерей: «Вы пример того, как и ради чего стоит жить на этой земле»

Губернатор наградил многодетных матерей: «Вы пример того, как и ради чего стоит жить на этой земле»

27 Ноября 2019 г.
Знаки «Материнской славы» получили 15 многодетных красноярок
Новости Красноярска: На острове Татышев построят домики на деревьях и веревочный городок

На острове Татышев построят домики на деревьях и веревочный городок

27 Ноября 2019 г.
Запланировано благоустройство территории у визит-центра
Новости Красноярска: Две улицы в Красноярске останутся без холодной воды

Две улицы в Красноярске останутся без холодной воды

26 Ноября 2019 г.
Отключение связано со строительством сетей
Новости Красноярска: Красноярск теряет позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни

Красноярск теряет позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни

26 Ноября 2019 г.
Лидером стала Казань
Новости Красноярска: Красноярцам обещают 30-градусные морозы

Красноярцам обещают 30-градусные морозы

26 Ноября 2019 г.
Погода ухудшится в среду, 27 ноября
Новости компаний
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Найдена пропавшая в Лесосибирске женщина

Найдена пропавшая в Лесосибирске женщина

24 Ноября 2019 г.
Поиски в лесу шли около трех часов
Новости Красноярска: Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

25 Ноября 2019 г.
Очевидцы сообщают о пострадавших
Новости Красноярска: В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

22 Ноября 2019 г.
Погибших и пострадавших нет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19