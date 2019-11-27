Почему сдать или снять квартиру в аренду лучше через риэлторскую компанию?

Приходилось ли вам искать квартиру в аренду? Или, может быть, вы сдаете свою квартиру? Сталкивались ли вы с ситуацией, когда подходящая квартира была найдена, все в ней устраивало, но что-то шло против вас?
На сегодняшний день существует огромное количество самых разных организаций, которые предлагают услуги по аренде квартир. Сайты-агрегаторы наполнены бесконечным числом объявлений, в социальных сетях каждый день появляются публикации с предложением аренды. С одной стороны, большой выбор, есть из чего выбрать в процессе поиска, но как обезопасить себя и обойти стороной мошенников?
Как обманывают?
Информационные агентства
Существуют агентства, которые продают клиенту только информацию о квартире. Отсюда и название - информационные агентства. Как понять, что вам пытаются продать только информацию? Объявление будет с качественными фотографиями и цена квартиры будет ниже рыночной. Не квартира, а прямо-таки «конфета». За денежное вознаграждение клиент получит только контакты собственника и адрес квартиры. Но на практике все не так гладко. В большинстве случаев, номера телефона собственника либо просто не существует, либо квартира уже сдана другим арендаторам.
Наверняка, вы сталкивались с данными объявлениями. Прекрасные фотографии, на которых квартира с качественным ремонтом, со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Проще говоря, заезжай и живи, еще и цена полностью устраивает. В итоге арендатор уже готов отдать деньги и жить в центре города за 12 тысяч рублей.
Возможен ли такой вариант? Да, если квартиру вам сдает знакомый, готовый уступить в цене. Но если вы встретили такое объявление, будьте внимательны. Проверьте информацию, прежде чем отдавать свои деньги.
Обычно на такие объявления попадаются люди, которые только приехали в чужой город и хотят быстро снять квартиру. Даже офисы таких агентств часто расположены недалеко от вокзалов и популярных хостелов.
Предоплата
Как это происходит? Арендатор звонит по объявлению о сдаче квартиры, ему говорят, что необходимо перевести на карту символические 2000-5000 рублей. Зачем? В чем причина такой «подстраховки»? Большой спрос - вы в приоритете и для вас квартиру придержат до вечера или до следующего дня. Обычно после перевода денег перестают брать трубку. Наниматель остается без денег и без квартиры.
Чаще всего такие объявления размещают в социальных сетях в тематических группах. Именно там можно столкнуться с мошенниками.
Куда обратиться за помощью?
Вопрос безопасности все-таки стоит на первом месте, поэтому многие клиенты обращаются за помощью в крупные компании. При этом клиент получает следующие гарантии:
- Безопасность сделки. В компании «Этажи» только проверенные собственники. Оплата Агентского вознаграждения только по факту заселения.
- Договор найма защищает обе стороны сделки.
- Актуальная цена квартиры. Согласно аналитике, каждая квартира стоит именно столько, сколько заслуживает.
- Экономия времени для поиска. В компании уже есть база квартир, клиенту предоставляется варианты, исходя из его потребностей. Например, клиент ищет квартиру с возможностью заселения с домашним животным. Специалист по недвижимости уже выяснил эти моменты и знает, какой собственник готов сдать квартиру.
Старайтесь внимательно оценивать предложения, а, главное, соотносить это с тем, о чем прочитали только что. Вам крупно повезет, если объявление будет действительно от добросовестного собственника. Тогда квартирный вопрос решится в короткие сроки. Если же у вас нет времени заниматься поиском нужного варианта, то можно обратиться в компанию за помощью эксперта, который возьмет на себя всю работу.