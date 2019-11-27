Почему сдать или снять квартиру в аренду лучше через риэлторскую компанию?

Приходилось ли вам искать квартиру в аренду? Или, может быть, вы сдаете свою квартиру? Сталкивались ли вы с ситуацией, когда подходящая квартира была найдена, все в ней устраивало, но что-то шло против вас?

На сегодняшний день существует огромное количество самых разных организаций, которые предлагают услуги по аренде квартир. Сайты-агрегаторы наполнены бесконечным числом объявлений, в социальных сетях каждый день появляются публикации с предложением аренды. С одной стороны, большой выбор, есть из чего выбрать в процессе поиска, но как обезопасить себя и обойти стороной мошенников?

Как обманывают?

Информационные агентства

Существуют агентства, которые продают клиенту только информацию о квартире. Отсюда и название - информационные агентства. Как понять, что вам пытаются продать только информацию? Объявление будет с качественными фотографиями и цена квартиры будет ниже рыночной. Не квартира, а прямо-таки «конфета». За денежное вознаграждение клиент получит только контакты собственника и адрес квартиры. Но на практике все не так гладко. В большинстве случаев, номера телефона собственника либо просто не существует, либо квартира уже сдана другим арендаторам.

Наверняка, вы сталкивались с данными объявлениями. Прекрасные фотографии, на которых квартира с качественным ремонтом, со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Проще говоря, заезжай и живи, еще и цена полностью устраивает. В итоге арендатор уже готов отдать деньги и жить в центре города за 12 тысяч рублей.

Возможен ли такой вариант? Да, если квартиру вам сдает знакомый, готовый уступить в цене. Но если вы встретили такое объявление, будьте внимательны. Проверьте информацию, прежде чем отдавать свои деньги.

Обычно на такие объявления попадаются люди, которые только приехали в чужой город и хотят быстро снять квартиру. Даже офисы таких агентств часто расположены недалеко от вокзалов и популярных хостелов.

Предоплата

Как это происходит? Арендатор звонит по объявлению о сдаче квартиры, ему говорят, что необходимо перевести на карту символические 2000-5000 рублей. Зачем? В чем причина такой «подстраховки»? Большой спрос - вы в приоритете и для вас квартиру придержат до вечера или до следующего дня. Обычно после перевода денег перестают брать трубку. Наниматель остается без денег и без квартиры.

Чаще всего такие объявления размещают в социальных сетях в тематических группах. Именно там можно столкнуться с мошенниками.

Куда обратиться за помощью?

Вопрос безопасности все-таки стоит на первом месте, поэтому многие клиенты обращаются за помощью в крупные компании. При этом клиент получает следующие гарантии:

Безопасность сделки. В компании «Этажи» только проверенные собственники. Оплата Агентского вознаграждения только по факту заселения.

Договор найма защищает обе стороны сделки.

Актуальная цена квартиры. Согласно аналитике, каждая квартира стоит именно столько, сколько заслуживает.

Экономия времени для поиска. В компании уже есть база квартир, клиенту предоставляется варианты, исходя из его потребностей. Например, клиент ищет квартиру с возможностью заселения с домашним животным. Специалист по недвижимости уже выяснил эти моменты и знает, какой собственник готов сдать квартиру.

Старайтесь внимательно оценивать предложения, а, главное, соотносить это с тем, о чем прочитали только что. Вам крупно повезет, если объявление будет действительно от добросовестного собственника. Тогда квартирный вопрос решится в короткие сроки. Если же у вас нет времени заниматься поиском нужного варианта, то можно обратиться в компанию за помощью эксперта, который возьмет на себя всю работу.

Фото: компании «Этажи»

По материалам компании «Этажи»