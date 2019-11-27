27 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Почему сдать или снять квартиру в аренду лучше через риэлторскую компанию?

Главная Общество
Красноярск
09:59 27 Ноября 2019
аренда, недвижимость, жилье, квартиры, сервис
версия для печати Ico_print

Приходилось ли вам искать квартиру в аренду? Или, может быть, вы сдаете свою квартиру? Сталкивались ли вы с ситуацией, когда подходящая квартира была найдена, все в ней устраивало, но что-то шло против вас?

На сегодняшний день существует огромное количество самых разных организаций, которые предлагают услуги по аренде квартир. Сайты-агрегаторы наполнены бесконечным числом объявлений, в социальных сетях каждый день появляются публикации с предложением аренды. С одной стороны, большой выбор, есть из чего выбрать в процессе поиска, но как обезопасить себя и обойти стороной мошенников? 

Как обманывают?

Информационные агентства

Существуют агентства, которые продают клиенту только информацию о квартире. Отсюда и название - информационные агентства. Как понять, что вам пытаются продать только информацию? Объявление будет с качественными фотографиями и цена квартиры будет ниже рыночной. Не квартира, а прямо-таки «конфета». За денежное вознаграждение клиент получит только контакты собственника и адрес квартиры. Но на практике все не так гладко. В большинстве случаев, номера телефона собственника либо просто не существует, либо квартира уже сдана другим арендаторам. 

Наверняка, вы сталкивались с данными объявлениями. Прекрасные фотографии, на которых квартира с качественным ремонтом, со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Проще говоря, заезжай и живи, еще и цена полностью устраивает. В итоге арендатор уже готов отдать деньги и жить в центре города за 12 тысяч рублей. 

Возможен ли такой вариант? Да, если квартиру вам сдает знакомый, готовый уступить в цене. Но если вы встретили такое объявление, будьте внимательны. Проверьте информацию, прежде чем отдавать свои деньги. 

Обычно на такие объявления попадаются люди, которые только приехали в чужой город и хотят быстро снять квартиру. Даже офисы таких агентств часто расположены недалеко от вокзалов и популярных хостелов. 

Предоплата

Как это происходит? Арендатор звонит по объявлению о сдаче квартиры, ему говорят, что необходимо перевести на карту символические 2000-5000 рублей. Зачем? В чем причина такой «подстраховки»? Большой спрос - вы в приоритете и для вас квартиру придержат до вечера или до следующего дня. Обычно после перевода денег перестают брать трубку. Наниматель остается без денег и без квартиры.

Чаще всего такие объявления размещают в социальных сетях в тематических группах. Именно там можно столкнуться с мошенниками.

Куда обратиться за помощью?

Вопрос безопасности все-таки стоит на первом месте, поэтому многие клиенты обращаются за помощью в крупные компании. При этом клиент получает следующие гарантии:

  • Безопасность сделки. В компании «Этажи» только проверенные собственники. Оплата Агентского вознаграждения только по факту заселения.
  • Договор найма защищает обе стороны сделки.
  • Актуальная цена квартиры. Согласно аналитике, каждая квартира стоит именно столько, сколько заслуживает.
  • Экономия времени для поиска. В компании уже есть база квартир, клиенту предоставляется варианты, исходя из его потребностей. Например, клиент ищет квартиру с возможностью заселения с домашним животным. Специалист по недвижимости уже выяснил эти моменты и знает, какой собственник готов сдать квартиру. 

Старайтесь внимательно оценивать предложения, а, главное, соотносить это с тем, о чем прочитали только что. Вам крупно повезет, если объявление будет действительно от добросовестного собственника. Тогда квартирный вопрос решится в короткие сроки. Если же у вас нет времени заниматься поиском нужного варианта, то можно обратиться в компанию за помощью эксперта, который возьмет на себя всю работу.

Фото: компании «Этажи»
По материалам компании «Этажи»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские врачи запустили платформу для дистанционной реабилитации после инсульта

Красноярские врачи запустили платформу для дистанционной реабилитации после инсульта

27 Ноября 2019 г.
Порталом уже пользуются пациенты
Новости Красноярска: Красноярке выписали 57-й штраф за тонировку

Красноярке выписали 57-й штраф за тонировку

27 Ноября 2019 г.
С начала года девушка 56 раз привлекалась к административной ответственности
Новости Красноярска: Губернатор наградил многодетных матерей: «Вы пример того, как и ради чего стоит жить на этой земле»

Губернатор наградил многодетных матерей: «Вы пример того, как и ради чего стоит жить на этой земле»

27 Ноября 2019 г.
Знаки «Материнской славы» получили 15 многодетных красноярок
Новости Красноярска: На острове Татышев построят домики на деревьях и веревочный городок

На острове Татышев построят домики на деревьях и веревочный городок

27 Ноября 2019 г.
Запланировано благоустройство территории у визит-центра
Новости Красноярска: Две улицы в Красноярске останутся без холодной воды

Две улицы в Красноярске останутся без холодной воды

26 Ноября 2019 г.
Отключение связано со строительством сетей
Новости Красноярска: Красноярск теряет позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни

Красноярск теряет позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни

26 Ноября 2019 г.
Лидером стала Казань
Новости компаний
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам обещают 30-градусные морозы

Красноярцам обещают 30-градусные морозы

26 Ноября 2019 г.
Погода ухудшится в среду, 27 ноября
Новости Красноярска: Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

22 Ноября 2019 г.
Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Новости Красноярска: Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

23 Ноября 2019 г.
Пострадали семь человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19