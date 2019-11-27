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Красноярке выписали 57-й штраф за тонировку

Главная Общество
Красноярск
09:45 27 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники ДПС оштрафовали 23-летнюю красноярку, которая в соцсетях хвасталась тонировкой своего автомобиля. Стекла ее иномарки Kia были заклеены темной пленкой. Инспекторы установили, что их светопропускаемость ниже установленной нормы. Тонировку с машины сняли, однако в разговоре с инспекторами девушка дала понять, что собирается затемнить стекла снова.

«Во время проведения проверки инспекторы ДПС выяснили, что девушке ранее уже было выдано требование о прекращении противоправных действий, в соответствии с которым она была обязана устранить нарушение и снять тонировку в течение суток. За невыполнение законного требования сотрудника полиции суд назначил ей административный штраф в размере 1000 рублей», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Инспекторы установили, что автомобилистке с начала года выписано 56 штрафов за различные нарушения ПДД. Больше половины из них она не оплатила.

Фото: ГИБДД

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