Губернатор наградил многодетных матерей: «Вы пример того, как и ради чего стоит жить на этой земле»

Губернатор Александр Усс наградил почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» 15 многодетных женщин, которые воспитывают семь и более детей. Отцы семейств получили из рук главы региона почетные грамоты. Церемония приурочена ко Дню матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября.

«Вручая эти награды, я хочу сказать простое человеческое спасибо за то, что вы у нас есть. Вы являете всем нам пример того, как и ради чего стоит жить на этой земле. Поздравляя вас и говоря слова благодарности, хочу пожелать простых и понятных вещей – здоровья, материального благополучия, терпения, душевного равновесия и, самое главное – счастливой судьбы вашим детям, ради которых вы трудитесь и живете», – сказал глава региона.

После церемонии родителей и детей пригласили в краеведческий музей, где для них организовали чаепитие. Губернатор присоединился к гостям и пообщался с семьями в неформальной обстановке.

Отметим, что помимо наград семьи получили единовременное денежное вознаграждение, в последующем они могут рассчитывать на выплату для приобретения жилья. Средний размер единовременной выплаты на улучшение жилищных условий составляет почти 3 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.