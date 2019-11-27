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Губернатор наградил многодетных матерей: «Вы пример того, как и ради чего стоит жить на этой земле»

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Красноярск
09:15 27 Ноября 2019
общество, красноярск, семья
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Александр Усс наградил почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» 15 многодетных женщин, которые воспитывают семь и более детей. Отцы семейств получили из рук главы региона почетные грамоты. Церемония приурочена ко Дню матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября. 

«Вручая эти награды, я хочу сказать простое человеческое спасибо за то, что вы у нас есть. Вы являете всем нам пример того, как и ради чего стоит жить на этой земле. Поздравляя вас и говоря слова благодарности, хочу пожелать простых и понятных вещей – здоровья, материального благополучия, терпения, душевного равновесия и, самое главное – счастливой судьбы вашим детям, ради которых вы трудитесь и живете», – сказал глава региона.

После церемонии родителей и детей пригласили в краеведческий музей, где для них организовали чаепитие. Губернатор присоединился к гостям и пообщался с семьями в неформальной обстановке.  

Отметим, что помимо наград семьи получили единовременное денежное вознаграждение, в последующем они могут рассчитывать на выплату для приобретения жилья. Средний размер единовременной выплаты на улучшение жилищных условий составляет почти 3 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

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