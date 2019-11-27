На острове Татышев построят домики на деревьях и веревочный городок

Утверждена концепция благоустройства территории у визит-центра в западной части острова Татышев. Проект будет реализовывать новый арендатор здания – компания Bellini Group.

В самом визит-центре рестораторы планируют организовать кафе быстрого обслуживания и кофейню с десертами. Интерьер будет выполнен в эко-стиле, посуда также будет использоваться экологичная, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

На прилегающей территории инвестор обещает обустроить детскую площадку, веревочный городок, построить домики на деревьях и настилы у воды. Зимой для посетителей собираются заливать каток, а летом организовать работу водных аттракционов.

«Мы только начали «оживлять» западную часть острова Татышев и очень хотелось, чтобы здесь был реализован проект XXI века с новыми подходами. Наши партнеры готовы это сделать не только в части ресторанного дела, но и в части благоустройства. В итоге сформировать здесь целый экологический кластер, который будет гармонично встроен в природу нашего уникального острова», - отметил мэр Красноярска Сергей Еремин.

Планируется, что кафе заработает к началу летнего сезона, а на благоустройство территории уйдет несколько лет.