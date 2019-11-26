Две улицы в Красноярске останутся без холодной воды

Две улицы в микрорайоне Северный останутся без холодной воды 27 ноября. Об этом предупредили в компании «КрасКом».

Водоснабжение отключат в шести жилых домах и двух зданиях по следующим адресам:

пр. Комсомольский, 9, 15, 17, 17А, 19, 16;

ул. 9 Мая, 12, 10А.

В компании объяснили, что отключение связано со строительством сетей к дому ЖК «Комсомольский». Рабочие планируют вынести участок водопровода, мешающий разработке траншеи в районе дома №9 по пр. Комсомольский.

Холодной воды не будет в среду с 9:30 до 18:30.