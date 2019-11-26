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Красноярск теряет позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни

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Красноярск
15:43 26 Ноября 2019
красноярск, общество, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск находится на 30-м месте среди других городов России по качеству жизни. Ежегодный рейтинг составили аналитики финансового университета при правительстве РФ. 

Эксперты анализировали города с населением более 250 тысяч человек по различным критериям: удовлетворенность коммунальными службами, благоустройство, доступность медицинских учреждений и жилья, качество дорог, уровень культуры и образования, работа властей. 

В основе рейтинга - мнения людей о различных сторонах городской жизни, уверяют аналитики. В каждом населенном пункте эксперты опросили более 600 человек. 

Так, Красноярск в 2019 году обошли почти все мегаполисы Сибири. Иркутск и Кемерово попали в топ-10 самых привлекательных городов России. Новосибирск располагается на 12-м месте, а Томск - на 16-м. Абсолютным лидером стала Казань. В тройку также попали Грозный и Тюмень. Аутсайдерами рейтинга стали Улан-Удэ и Махачкала. 

Напомним, по итогам 2018 года Красноярск занимал 18-е место среди самых привлекательных для жизни городов России. 

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