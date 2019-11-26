Красноярцам обещают 30-градусные морозы

Жителям центральных и южных районов Красноярского края обещают морозы. По данным Среднесибирского УГМС, в ночь на среду, 27 ноября, столбики термометров опустятся до -30...-33°C.

«27 ноября в центральных и южных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью местами -30,-33°C, на дорогах сохранится гололедица», - говорится в сообщении метеорологов.

На севере края ожидается метель и сильный ветер, порывы которого будут достигать 27 м/с. В горах региона могут сойти лавины - жителей просят соблюдать осторожность.

«С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, республик Хакасия и Тыва являются потенциально лавиноопасными», - предупреждают синоптики.

Отметим, что декабрь в Красноярском крае будет теплым. Температура во всех районах ожидается выше климатической нормы.