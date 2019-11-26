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Красноярцам обещают 30-градусные морозы

Главная Общество
Красноярск
15:00 26 Ноября 2019
общество, красноярск, мороз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жителям центральных и южных районов Красноярского края обещают морозы. По данным Среднесибирского УГМС, в ночь на среду, 27 ноября, столбики термометров опустятся до -30...-33°C. 

«27 ноября в центральных и южных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью местами -30,-33°C, на дорогах сохранится гололедица», - говорится в сообщении метеорологов. 

На севере края ожидается метель и сильный ветер, порывы которого будут достигать 27 м/с. В горах региона могут сойти лавины - жителей просят соблюдать осторожность.

«С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, республик Хакасия и Тыва являются потенциально лавиноопасными», - предупреждают синоптики. 

Отметим, что декабрь в Красноярском крае будет теплым. Температура во всех районах ожидается выше климатической нормы. 

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