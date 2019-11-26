Крупный бизнес поможет в развитии Ачинска

Глава Ачинска Илай Ахметов проведет в Москве ряд встреч с крупным бизнесом по поводу сотрудничества. Так, например, с руководством компании «РУСАЛ» Ахметов намерен обсудить проекта соглашения на 2020 год. Оно подразумевает выделение дополнительного финансирования в рамках двустороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между АО «РУСАЛ Ачинск» и муниципальным образованием на следующий год. Командировка Илая Ахметова продлится до 28 ноября. На это время полномочия Главы города возложены на первого заместителя Петра Хохлова.

Добавим, что такое сотрудничество продолжается с 2015 года. За счет этого в городе обновляется социальная инфраструктура, появляется ряд новых социальных объектов и общественных пространств. Так, к примеру, в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в городской Дом Культуры в этом году было приобретено новое световое, звуковое и визуальное оборудование, а по всему городу летом велась акция по озеленению общественных пространств. Особенное внимание было приковано к скверу Металлургов, который после обновления стал настоящим центром притяжения, любимым местом отдыха и досуга ачинцев и гостей города.

фото: официальный сайт мэрии Ачинска