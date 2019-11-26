26 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Крупный бизнес поможет в развитии Ачинска

Главная Общество
Красноярск
13:48 26 Ноября 2019
ачинск, развитие, бизнес, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава Ачинска Илай Ахметов проведет в Москве ряд встреч с крупным бизнесом по поводу сотрудничества. Так, например, с руководством компании «РУСАЛ» Ахметов намерен обсудить проекта соглашения на 2020 год. Оно подразумевает выделение дополнительного финансирования в рамках двустороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между АО «РУСАЛ Ачинск» и муниципальным образованием на следующий год. Командировка Илая Ахметова продлится до 28 ноября. На это время полномочия Главы города возложены на первого заместителя Петра Хохлова.

Добавим, что такое сотрудничество продолжается с 2015 года. За счет этого в городе обновляется социальная инфраструктура, появляется ряд новых социальных объектов и общественных пространств. Так, к примеру, в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в городской Дом Культуры в этом году было приобретено новое световое, звуковое и визуальное оборудование, а по всему городу летом велась акция по озеленению общественных пространств. Особенное внимание было приковано к скверу Металлургов, который после обновления стал настоящим центром притяжения, любимым местом отдыха и досуга ачинцев и гостей города.

 

фото: официальный сайт мэрии Ачинска

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский лес возьмут под охрану перед Новым годом

Красноярский лес возьмут под охрану перед Новым годом

26 Ноября 2019 г.
В регионе опасаются «черных» лесорубов
Новости Красноярска: Две улицы Красноярска ждет масштабный ремонт в 2020 году

Две улицы Красноярска ждет масштабный ремонт в 2020 году

26 Ноября 2019 г.
В мэрии рассказали о планах на предстоящий сезон
Новости Красноярска: Незрячий красноярец освоил две профессии и превратил свою квартиру в «Умный дом»

Незрячий красноярец освоил две профессии и превратил свою квартиру в «Умный дом»

26 Ноября 2019 г.
Он озаботился созданием особого сервиса для незрячих в заведениях общепита
Новости Красноярска: Рейс «Красноярск-Абакан» продлят до Кызыла

Рейс «Красноярск-Абакан» продлят до Кызыла

26 Ноября 2019 г.
Также в 2020 году запустят новые направления из краевого центра
Новости Красноярска: Красноярск может стать площадкой международного арктического форума

Красноярск может стать площадкой международного арктического форума

26 Ноября 2019 г.
Это усилит статус края как лидера арктической повестки
Новости Красноярска: В Красноярске стартовала «горячая линия» для родителей будущих первоклассников

В Красноярске стартовала «горячая линия» для родителей будущих первоклассников

26 Ноября 2019 г.
Специалисты будут консультировать горожан 26 ноября
Новости компаний
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Несколько красноярцев попали в больницу после отравления суши

Несколько красноярцев попали в больницу после отравления суши

21 Ноября 2019 г.
В ситуации разбираются контролирующие органы
Новости Красноярска: В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

22 Ноября 2019 г.
Погибших и пострадавших нет
Новости Красноярска: Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

21 Ноября 2019 г.
Госпитализированы 25 пострадавших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19