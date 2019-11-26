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Красноярский лес возьмут под охрану перед Новым годом

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Красноярск
13:28 26 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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С 1 декабря 2019 года в Красноярском крае начнут заготавливать хвойные деревья перед новогодними праздниками. До конца месяца в районах региона будут усиленно охранять лесные насаждения от «черных» лесорубов. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства края. 

С конца ноября территории начнут патрулировать мобильные группы. Под особый контроль возьмут хвойные молодняки - небольшие ели срубают для продаж перед Новым годом. За незаконную вырубку предусмотрено уголовное наказание, но и это не всегда останавливает лесорубов. 

«В составе групп – инспекторы Минлесхоза края, лесной охраны, лесничеств, полиции, ГИБДД, члены казачьих обществ. Они будут патрулировать леса и  дежурить на дорогах края. Главная задача – предотвратить незаконную рубку хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников. Рейды будут проходить ежедневно», - рассказали в министерстве. 

На дорогах края будут останавливать и досматривать автомобили, которые перевозят деревья. У водителей обязательно должны быть при себе все разрешающие документы. 

Напомним, в крае запрещено самостоятельно рубить новогодние деревья. Жители региона могут купить ели в лесничествах или на специальных базарах, которые заработают во второй декаде декабря. 

По закону, за незаконную рубку елей предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Если причиненный ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность.

Красноярцев также просят сообщать о незаконных заготовках. Позвонить можно по телефону: 8-800-100-94-00 или в полицию.

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